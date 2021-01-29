İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boluspor 2 oyuncuyu renklerine bağladı

Boluspor, başarılı forvet Papa Alioune Diouf ve orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu’nu transfer etti.

Boluspor, başarılı forvet Papa Alioune Diouf ve orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer etti.


TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ara transfer döneminin bitmesine kısa süre kala 2 yeni ismi renklerine bağladı. Kırmızı -beyazlı ekip, son olarak İstanbulspor'da forma giyen Senagalli forvet 31 yaşındaki Papa Alioune Diouf ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.


Boluspor'un bir diğer transferi ise Gençlerbirliği forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.