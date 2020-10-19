İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boluspor, Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı

Boluspor, alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezon başında göreve gelen Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Taşyürek'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” denildi.


Taşyürek yönetimindeki Boluspor, 5 haftalık süreçte 4 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.