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Boluspor, Alican Özfesli'yi renklerine bağladı

Boluspor, Medipol Başakşehir’de forma giyen Alican Özfesli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Boluspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Alican Özfesli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.


TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 3. haftasını geride bırakırken son transferini de gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı takımın eksik bölgesini tamamlamak için yaptığı transfer çalışmalarının sonunda, Medipol Başakşehir'de forma giyen Alican Özfesli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.


Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreninin ardından genç oyuncu takımlar birlikte Giresunspor karşılaşması hazırlıklarına başladı.

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