Boluspor-Altay maçının ardından

Lig'in 35. haftasında Boluspor, konuk ettiği Altay ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lig'in 35. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Altay ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, “Zor bir mücadele yaptık. Kazanmak isterdik tabii ki. Onlar da kazanmak istiyordu, olmadı. Ama alınan 1 puan iyi puan. En azından deplasmanda kaybetmemek de önemli. Hele de bizim gibi düşme potasında olan takımlar için. Artık önümüzdeki hafta oynayacağımız Denizlispor maçı var. İnşallah o maçı kazanarak bu 1 puanı da taçlandırmak istiyoruz. Biz buradan 1 puan alarak en azından kendi işimizi kendimiz yapacak durumuna geldik. Önümüzdeki maçları da kazanırsak, sağ salim ligde kalacağız inşallah” dedi.

Ahmet Görkem Gök: “Altay açısından baktığımızda istediği skoru aldı diyebiliriz”

İstedikleri skoru alamadıklarını ifade eden Boluspor Teknik Sorumlusu Ahmet Görkem Gök ise, “Bu maç bizim istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Altay açısından baktığımızda istediği skoru aldı diyebiliriz. Özellikle hafta içi yaptığımız çalışmalarda rakip takımın fiziksel olarak güçlü oyuncalara sahip olduğunu, çok koştuğunu hatta ligin en çok koşan takımı olduğunu, dönen topta çok hızlı çıkamadıklarını biliyorduk. Bunlara çalıştık. İkinci bölge savunma oynadık. Topun bizde olacağını düşündük. Top genelde bizde oldu. Ancak hücum çalışmalarında blok aralarında alamadık. Beklerimizi kaçıramadık. Biz bunlara çalışmıştık. İlk yarıda hiç yapamadık. İkinci yarıda da istediklerimizi yüzde 30-40 arasında yapmaya çalıştık. Bu da bizim için çok yeterli olmadı. İki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Ancak istemeden bu iş olmuyor. İstekli olacağız. Maçı kazanma isteği olmadan bu işlerin olmayacağını bir kez daha gördük. Artık oyuncularımızla bunları konuşacağız. Son haftalarda çok çalışacağız” diye konuştu.