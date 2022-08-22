İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Boluspor, Altınordu hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1.

Lig takımı Boluspor, haftasonu kendi evinde konuk edeceği Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.


Lig ekiplerinden Boluspor, geçtiğimiz hafta kendi evinde oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından önümüzdeki hafta sonu oynayacağı Altınordu hazırlıklarına başladı. Lige Manisa FK karşısında galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 2. haftasında ilk mağlubiyetini kendi evinde Gençlerbirliği karşısında aldı.


Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde akşam antrenmanıyla hazırlıklara başlayan Boluspor, düz koşu ve ısınma çalışmalarının ardından taktik antrenman yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.