Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı

Lig takımlarından Boluspor, haftasonu deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı.

Boluspor, Lig'in 20. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Sezonun ikinci yarısında arka arkaya çıktığı 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, hafta boyunca kendi tesislerinde sürdürdüğü Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı. Boluspor, ara transferde renklerine bağladığı 9 yeni oyuncu ve altyapıdan profesyonelliğe çıkardığı 2 futbolcusuyla Altınordu karşısında 3 puan almak için mücadele edecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, 19 haftada topladığı 19 puanla tabloda 13. sırada yer alıyor.