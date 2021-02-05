İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1.

Lig takımlarından Boluspor, haftasonu deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı.


Boluspor, Lig'in 20. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Sezonun ikinci yarısında arka arkaya çıktığı 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, hafta boyunca kendi tesislerinde sürdürdüğü Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı. Boluspor, ara transferde renklerine bağladığı 9 yeni oyuncu ve altyapıdan profesyonelliğe çıkardığı 2 futbolcusuyla Altınordu karşısında 3 puan almak için mücadele edecek.


Kırmızı-beyazlı ekip, 19 haftada topladığı 19 puanla tabloda 13. sırada yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.