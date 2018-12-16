Boluspor - Altınordu maçının ardından

Lig'in 16. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor-Altınordu karşılaşması 1-1 berabere sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, karşılaşmadan çok değerli 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, “Kazanamadan sonlandırdık ama yine de çok değerli bir puanla sonlandırdık. Ligin en iyi geriden oyun kuran, çok önemli bir takımıyla oynadık. Üzerimizde baskı da çok fazlaydı. Böyle bir maçta geri düştük. Oradan oyuncularım tekrar reaksiyon verdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Bu şartlar altında top oynamak kolay bir şey değil. Bana göre bu sene ligin en iyi futbolunu oynadık. İki takım da oynamayı düşünen, ofansif futbolu seven ama bugün bizim ileride doğru baskımız rakibe pozisyon vermedik. Bir tek pozisyonları var o da golle sonuçlandı. Direkten dönen topumuz var. 5-6 tane net pozisyonumuz var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ama en azından rakibimizi aşağıda tuttuk. Biz kendi yerimizi koruduk. Bu mücadeleyi verdiğimiz, bu oyunu oynadığımız zaman, bu kadar eksiğe rağmen bunu yapabiliyorlarsa bu çocuklar çok daha fazla şeyleri başarabilirler. Bizim için alınan 1 puan değerli. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, kazanmak için geldiklerini ancak istediklerini ortaya koyamadıklarını söyleyerek, “Son haftalara yaklaşılıyor. Bizim de 9 haftadır kaybetmeme serimiz var. 2 hafta da kazanma serimiz var. Boluspor'un son haftlarda istedikleri sonuçları alamaması, bu maça farklı motive olacaklarını biliyorduk. Dış sahada, iç sahada oynamak bizim için çok fark etmiyor. Buraya da kazanmaya geldiğimiz bir maçtı ama maçın başlarında istediğimizi ortaya koyamadık. Bir türlü oyunun içine giremedik. Dolayısıyla rakibin kenardan getirdiği toplarda etkinliği vardı. İstediğimiz oyunu oynayamazken geliştirdiğimiz bir atakla golü bulduk. 1-0 öne geçtikten sonra o süreci hızlı geçebilseydik, biraz daha gol yemeseydik belki lehimize dönebilirdi. Çünkü Boluspor'un tüm hatlarıyla geleceğini biliyorduk. Hemen dengeyi sağladılar. Zaten etkili oldukları kenar ortalarıyla golü buldular. İkinci yarı hedefimiz topa daha fazla sahip olup, pasla rakibin direncini kırmaktı. Çünkü kalemizdeyken aldırmadıkları çok pozisyon vardı. Biz vurduğumuz toplarda dezavantajlı olduk. Ama geriden oyun kurduğumuz pozisyonlarda öne kadar taşıdık. Rakip topa sahip, baskılı gibi görünse de net pozisyonlarımız vardı. Son dakikalarda değerlendirebilirdik ama iki takım da iyi mücadele etti. Son haftalarda tabii ki her maç zor geçiyor. 1 puanla ayrıldık, bundan sonraki maçta bunu telafi etmek durumundayız” şeklinde konuştu.