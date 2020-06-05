Boluspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Lig'in 29'uncu haftasında karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürdü.

TFF 1. Lig'in 15'inci sırasında 25 puanı bulunan Boluspor, 21 Haziran Pazar günü sahasında, saat 20.00'de Altınordu ile karşılaşacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma için kırmızı beyazlılar, Karaçayır Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde çalışan Bolusporlu oyuncular, günü çift antrenman yaparak tamamladı. Isınma koşusu ile başlayan antrenman daha sonra gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile devam etti. Günün son antrenmanı ise ısınma ve çalışması ile başlarken, dar alan oyunu ile sona erdi.