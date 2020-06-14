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Boluspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, TFF 1.

Lig'in 29. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


TFF 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Altınordu'yu konuk edecek olan Boluspor, hazırlıklarını Karaçayır Tesisleri'nde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar günü tek antrenmanla geçirirken, sakatlıkları bulunan Gökhan Sazdağı ve Poepon çalışmalara katılamadı. Yapılan antrenmanda kırmızı beyazlılar Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde 5'e 2 pas çalışması ve taktik oyunları gerçekleştirdi. Antrenman streching ile sona erdi.

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