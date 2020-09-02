İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boluspor, Arda Hilmi Şengül'ü kadrosuna kattı

TFF 1.

Lig ekiplerinden Boluspor, genç stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Bolu'da, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde sürdüren Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen Muhammed Bayır ve yine geçtiğimiz sezon Sultanbeyli Belediyespor'da forma giyen 21 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni transfer Şengül, kulüp binasında yapılan imza töreninin ardından takımla birlikte kamp çalışmalarına başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.