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Boluspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Boluspor, yarın deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Lig takımlarından Boluspor, ligin 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışmalarla tamamladı. Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde ligde son 4 maçta sahadan galibiyetle ayrılamayan ve sadece 1 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, Bandırmaspor maçında kötü gidişatına son vermek istiyor.


Bandırmaspor maçında Roshi ve Abdurrahman Canlı'nın kart cezalısı, Abdurrahim Dursun'un da sakat olduğu Boluspor, puan tablosunda 35 puanla 11'inci sırada yer alırken, kırmızı-beyazlı takım düşme hattından uzaklaşmak adına deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkacak.

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