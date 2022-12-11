Boluspor - Bandırmaspor maçının ardından

Lig'in 17. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından takımların teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Lig'in 17. haftasında Boluspor, Beyçimento Bandırmaspor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Müsabakanın ardından 2 takımın teknik direktörleri maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karafırtınalar: “Son dakikada gelen gol hepimizi üzdü”

Geçen hafta alınan mağlubiyeti telafi etmek için bu maça çıktıklarını belirten Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Hem kızgınız, hem üzgünüz. Yetersiz kamera sayısı ile VAR sistemi kuruluyor. İlk gol penaltı mı, değil mi? Belli değil. Rakip takım bir tane sarı kart görmeden maç bitti. Son pozisyonda yüzde yüz top rakipten dışarı çıktı. Golden önce yüzde yüz net bir faul var. Neticesinde bugün iki puanımız çalındı diyebilirim. Maçın önüne geçsin istemiyorum ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibe çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Emeğimiz gitti ona üzülüyoruz. Geçen haftayı telafi etmek için bu maça çıktık. Bana göre oyuncularım telafi ettiler. Son dakikada gelen gol hepimizi üzdü” dedi.

"Türkiye bir şeylerle övünüyor ama bence övünmesinler"

Türkiye'de futbolun halen daha taş devrinde olduğunu ifade eden Karafırtınalar son olarak, "Dünya Kupası'nı izlediğimiz zaman ah teknoloji var, şu var, bu var. Türkiye bir şeylerle övünüyor ama bence övünmesinler. Biz hala taş devrindeyiz. Kusura bakmasınlar. Dediğim gibi bir tane muhabir gelmedi, 2 tane kamera ile VAR sistemi diye bir şey olmaz. Var mı? Yok mu? diye alay ederler adamlar burada. Neticesinde bizim canımız yandı, başka takımların yanmasın" ifadelerine yer verdi.

Bakkal: “Bir puan yenilmekten iyidir”

Son dakikada alınan 1 puanın sevindirici olduğunu ifade eden Bandırmaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, “Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum, sahada inanılmaz bir mücadele vardı. İki takımın da kazanma isteği güzel bir oyun ortaya çıkardı. Boluspor'un ortadan hızlı geldiğini biliyorduk, oraları kapattık. Akabinde de hızlı çıkmaya çalıştık. Bunu zaman zaman yapabildik ilk yarıda. Özellikle de Boluspor'un sol kanadını kapatamadık. Tabii son dakikada alınan puan sevindirici her zaman. Bir puan yenilmekten iyidir. Sahadaki iki takım da hedef takımdı bugün. Boluspor'a da bundan sonraki periyotta başarılar diliyorum” diye konuştu.