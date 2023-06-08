Boluspor Başkanı Savaş Abak güven tazeledi

Mevcut Başkan Savaş Abak'ın karşısına aday çıkmaması üzerine, Abak tekrar başkan seçildi. Savaş Abak, “Borç tablosunu ve gelir gider tablosunu gördünüz, inanın sonumuz çok kötü olur. Yani sportif anlamda takım, Eskişehirspor örneği olduğu gibi BAL'a kadar gider” dedi. Ayrıca kongrede, Boluspor'un şirketleşme süreci için üyelerin desteği ve yetkisi alındı.

Boluspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde mali sıkıntılarını çözmek için olağanüstü kongre kararı almıştı. Üyelerin yoğun katılımıyla kongre, gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Savaş Abak'ın karşısına aday çıkmaması üzerine, Abak tekrar başkan seçildi. Yönetim listesine yeni isimler dahil edildi. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Devamında Boluspor'un gelir gider tablosu okundu. Gündem maddesi gereğince konuşma yapan Başkan Abak, kulübün mali tablosunu açıkladı ve mevcut borcun 80 milyon lira olduğunu üyelerle paylaştı. Borç miktarının önemli bir yük olduğunu belirten Abak, kulübün daha sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşması için üyelerden şirketleşme olma yolunda yetki istedi. Kongrede, Boluspor'un şirketleşme süreci için üyelerin desteği ve yetkisi alındı. Şirketleşme sürecinin başlatılmasıyla birlikte, Boluspor'un finansal sıkıntılarını aşması ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi hedefleniyor.

Kongrede konuşma yapan Başkan Abak, “Biz kulübü geçen yıl 66 milyon lira borçla aldık. Bu yıl 80 milyon lira borç var. Bu kadar peşin ödeme, bu kadar yönetici aidatına rağmen yine biz artı 14 milyon lira borç yapmışız. Bu sene bu Euro kurunun artışından dolayı yerli oyuncuları bu fiyata alma şansımız yok. Ne olur? Yine seneye olağanüstü kurul yaparız, başkan adayı çıkar mı? Bilmiyorum. Şimdi borcu 80 milyon dedim, seneye 125-130 milyon dersem bence iyi. Federasyon gelirleri yükselir, naklen yayın gelirleri yükselir o zaman başka. Ama 28 Mayıs 2025 yılında, olağan kongre yapmak zorundayız. Olağan kongre zamanına geldiğimizde bu kulübün borcu 200 milyon liradır. Matematik her şeyi doğru söylüyor. Gelirler hep aynı, giderler 3-5 katı. Her sene giderek artıyor. Bolu şehri, Bolu'da yaşayanlar, iş adamları, siyasiler bu takıma yardım etmez ise beni kimse yanlış anlamasın, borç tablosunu ve gelir gider tablosunu gördünüz, inanın sonumuz çok kötü olur. Yani sportif anlamda Eskişehirspor örneği olduğu gibi BAL'a kadar gider. Kulübün kapısına kilit vurulur” dedi.

Kongreye, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, kulübün eski başkanları ve üyeler katılım sağladı.