Boluspor, Bülent Cevahir'i renlerine bağladı

Lig takımlarından Boluspor, defans oyuncusu Bülent Cevahir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında son olarak Hatayspor'da forma giyen defans oyuncusu Bülent Cevahir'i renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Bülent Cevahir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı” denildi.

Kariyerinde 279 resmi karşılaşmada görev yapan Cevahir; 207 kez 1. Lig, 57 kez Süper Lig, 15 kez Türkiye Kupası müsabakasında oynadı. Bülent Cevahir ayrıca 7 kez Milli Takım yaş gruplarında görev aldı.