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Boluspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Spor Toto 1.

Lig'in 28. haftasında konuk olacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Spor Toto 1. Lig'de 5 haftadır galip gelemeyen Boluspor, evinde Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup ederek rahat bir nefes almıştı. Ligin 28. haftasında Denizlispor'a konuk olacak olan kırmızı-beyazlılar, çalışmalarını sürdürdü. Boluspor'un A takımı, U19 takımı ile maç yaparak Denizlispor mücadelesine hazırlandı. Birebirde oyuncu geçme, şut çalışmaları ve eksik görülen noktalara ağırlık veren Bolu temsilcisi, Denizlispor maçından galip ayrılmak istiyor.

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