Boluspor, Erzurum maçı biletlerini 5 liraya kadar indirdi

Lig'de son haftalardaki puan kayıplarıyla düşme hattına yaklaşan Boluspor, taraftar desteğini arkasına almak için Erzurumspor maçı biletlerini 5 liraya indirdi.

Lig takımlarından Boluspor, ligin 32. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde ligde son 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılamayan ve sadece 1 puan toplayabilen kırmızı beyazlı ekip, Erzurum maçında puan tablosunda yaklaştığı düşme hattından kurtulmak için mücadele verecek.

Biletler 5 liraya indirildi

Ligde 35 puanla 13. sırada yer alan ve düşme hattıyla arasında sadece 2 puan bulunan kırmızı-beyazlı ekip, cumartesi günü karşılaşacağı maçta taraftar desteğini arkasında hissetmek istiyor. Taraftarın maça ilgisini artırmak isteyen Boluspor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, " Lig 32. haftasında, 16 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynayacağımız BB Erzurumspor karşılaşmasında maraton tribün, kapalı tribün ve kale arkası tribün bilet fiyatları 5 TL olarak belirlenmiştir" denildi.