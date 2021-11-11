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Boluspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1.

Lig takımlarından Boluspor, milli maç arasının ardından karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı.


Lig takımlarından Boluspor, milli maç arasının ardından ligin 13. haftasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde, kendi tesislerinde günde çift antrenmanla çalışmalarına başlayan kırmızı-beyazlı ekip, sabah antrenmanında düz koşu, pas ve taktik çalışmalar yaptı.


Boluspor, ligin ilk 12 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlikle topladığı 13 puanla, tabloda 13. sırada yer alıyor.

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