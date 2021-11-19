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Boluspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1.

Lig ekibi Boluspor, yarın deplasmanda oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Lig takımlarından Boluspor, milli maç arasının ardından deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor mücadelesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde milli maç arasını fiziksel ve taktiksel antrenmanlarla geçiren kırmızı beyazlı ekip, Erzurum'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.


Cezalı oyuncusu bulunmayan kırmızı-beyazlı ekip, puan tablosunda 13 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

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