Boluspor, Erzurumspor maçına 3 puan hedefiyle hazırlanıyor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 3. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Erzurumspor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden kırmızı-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Giray Bulak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulak, yaralı bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, “Balıkesirspor'a karşı kaybetmek yordu Erzurumspor'u. Ama bu mevsimde Erzurum'da oynamak hem fiziki şartların kötü olmadığı bir ortamda oynamak hem de bizim bir tempo yaptığımız maçtan sonra Erzurum'a gitmek avantaj olacak. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Kaybetmiş takım her zaman tehlikeli takımdır. Bunun mücadelesini hem taraftarıyla hem oyuncusuyla yapacaktır. Ama şu anda baskı altında olan bir Erzurumspor'a karşı oynayacağız. Futbol sonuç oyunu, iyi mücadele ederseniz sonucu elde edersiniz. Biz de o mücadelenin peşinde olacağız. Çok tecrübeli oyunculardan oluşan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz ama çok da bireyselliği ön planda tutan bir oyun planlamasıyla oynayan Erzurumspor var. Biz takım oyununu orada iyi uygulayabilirsek Erzurumspor'u yenebiliriz diye düşünüyoruz. Zor bir maç olacak ama galip geleceğimiz bir maç olarak görüyoruz” dedi.

Takıma katkı yapılması adına transfer çalışmalarından bahseden Bulak, “Hem oyuncu takibi hem bildiğimiz oyuncuların özelliklerini gözden geçirme ve bilmediğimiz oyuncuların da özelliklerini anlama açısından saat 03.00'a kadar ayaktaydık. Transferin son günleri artık. Bir de milli maç arasına gireceğiz. Ama bugün birçok şey netleşir diye düşünüyorum. 3 tane oyuncu istiyoruz. Bunlar Erzurum maçına kadar netleşir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.