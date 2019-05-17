Boluspor - Eskişehirspor maçının ardından

Lig'in son haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Eskişehirspor karşılaşması, Boluspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Sezonun son maçı galip gelmek istiyorduk. Bir yandan da genç oyuncularımıza şans vermek istiyorduk. Öyle bir maç oldu. Özellikle Bahadır, Muhammed ilk 11'de başladı. Maçın sonunda hep yaşadığımız genç oyuncularımızda kramp girme işleri oluyor. Onları yaşadılar. Ayakta kalmaya çalıştılar. Biz buraya geldiğimiz günden beri, önce iyi oyun oynayalım sonra skor gelir diye düşündük. Play-off durumunu bile yakalama şansımız oldu. O kotaya da girdik. Ama yakalama şansımız vardı. Tabi iddianız kaybolunca bundan önceki maçlar iyi geçmedi. En azından sezonun son maçını 3 puanla kapattığımız için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.

Eskişehirspor cephesi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise, “Çok net 4 tane karşı karşıya kalmış olduğumuz pozisyon vardı, değerlendiremedik. Bir tane penaltı pozisyonu, tekrar bakmamız lazım penaltı olup olmadığına. Sezon boyunca oyuncularımızın üzerinde olan o yük o yorgunluk bugün sahada, geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta çok ne bir şekilde gözüktü. Vücut dilleri, bir an önce lig bitsin de artık biz de deşarj olalım düşüncesine sahiplerdi. Bunu da özellikle oynamış olduğumuz son 3 karşılaşmada çok ne gördük. Amacımıza ve hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Çünkü Eskişehirspor bu ligde değil Süper Lig'i hakeden bir kulüp. Biz ise sezon başı sezon ortası istediğimiz hiçbir şekilde çalışamadık. Genel olarak değerlendirecek olursak, ne sezon başı çalıştığımız oyuncularla lige başlayabildik ne de devre arası çalıştığımız oyuncularla ikinci yarıya başlayabildik. O günün şartları neyi gerektiriyorsa onu yapmak zorunda kaldık. Bundan dolayı da vermiş olduğumuz sözü yerine getirdiğimiz için, koca bir camiayı bize olan güvenlerini hayal kırıklığına uğratmadığımız için kendi adıma ve teknik ekip adına mutluyuz” ifadelerini kullandı.