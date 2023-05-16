Boluspor-Eyüpspor maçının ardından

Lig'in 37. haftasında Boluspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Lig'in 37.haftasında Boluspor ile Eyüpspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç Boluspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ve Boluspor'un Teknik Sorumlusu Ahmet Görkem Görk açıklamalarda bulundu.

Play-off'a odaklandıklarını belirten Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, “Beklemediğimiz bir mağlubiyet. İlk devre istediğimiz oyunu sergiledik. Ama son üç maçta olduğu gibi maalesef sonuçlandırma alanında zayıf kaldık. İkinci devre daha iyi bir oyun bekliyorduk daha dominant bir oyun bunu gerçekleştiremedik. Burada kaybettiğimiz maçtan dolayı üzgünüz. Ancak son bir final maçımız var; play-off'a kalmak için. İnşallah o maçta minimum bir puan alıp play-off'a kalıp ondan sonra esas hedefimiz olan playoffları iyi geçirmek istiyoruz” dedi.

Görk: “Sezonu bitirdik. Bir iddiamız yok”

Sezonu bitirdiklerini ve bir iddialarının olmadığını ifade eden Boluspor Teknik Sorumlusu Ahmet Görkem Görk, “Sıcak havada iki takım için de yorgun, yani bizim açımızdan bakıldığında yorgun bir takımız. Sezonu bitirdik. Bir iddiamız yok. Ama oyuncularımızla konuştuk ve onları bu maça ve diğer maçlara da ikna etmeye, inandırmaya, her maçın çok önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve bunun karşılığını görüyoruz. İki takımı da öncelikle tebrik ederim. İki takım da yani sonuçta sıcakta oynanan bir maçtı. Yoruldular. Ligin sonları böyledir. Biz oyunun taktik anlamına baktığımızda istediğimizi gerçekleştirdik. Merkezden oyun kurmaya çalışan bir Eyüpspor vardı. Merkeze gelip, merkezden kanatlara inen; özellikle ilk yarı bazı pozisyonlarda bunları engelleyemedik ama çalışmalarımız doğrultusunda bunun sonucuna vardığımıza inanıyorum. Bir opsiyon çalışmıştık. Bir de hücumsal olarak iki opsiyon çalışmıştık ama onları çok gerçekleştiremedik. Sadece ilk golde Furkan'ın pozisyonunu çalışmıştık. Onu gerçekleştirmek sevindirici oldu. Genele baktığımızda istekli, arzulu bir takımımız vardı” diye konuştu.