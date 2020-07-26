İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boluspor, Fırat Gül ile yollarını ayırdı

TFF 1.

Lig takımlarından Boluspor, Teknik Direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.


Lig'de mücadele tutunan Boluspor'da, Teknik Direktör Osman Özköylü'nün takımdan ayrılmasının ardından ligin 25. haftasında göreve getirilen Fırat Gül'ün görevine son verildi. Boluspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sona erdirildi. Teknik Direktör Fırat Gül ve yardımcı antrenörlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.


Kötü bir sezon geçiren ve son haftalara kadar ligde kalma mücadelesi veren kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı 10 maçta 15 puan toplayarak Boluspor'un ligde kalmasını sağlayan Gül'le yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.