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Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Boluspor-Galatasaray karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Boluspor-Galatasaray karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.


Bolu'da öğle saatinden beri etkisi sürdüren kar yağışı nedeni ile Bolu Atatürk Stadyumu kar altında kaldı. Kar temizliği çalışmalarının devam etmesine rağmen temizlenemeyen Bolu Atatürk Stadı'nda, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu incelemelerde bulundu.


Saat 19.50'de oynanması planlanan Boluspor-Galatasaray maçı, ileri bir tarihe ertelendi.

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