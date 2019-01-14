Boluspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Boluspor, yarın Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Zorlu mücadeleye dair açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar da, “Galatasaray'ı yenersek kupa hedefimiz olabilir” dedi.

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde zorlu mücadele öncesi son antrenmanına çıkan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Sait Karafırtınalar, kupanın her zaman hayalleri olduğunu belirterek, “Herkes gibi iyi bir sonuç bekliyoruz. Hazırlık kampını yeni bitirdik. Orada bir hazırlık maçı oynadık. Bu maçın provası gibi bir maç yaptık. Buraya geldik. Oradaki hava şartları farklıydı, buradaki daha farklı. İlk maç için elimizden geldiğince iyi bir sonuç alıp, ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Kupa bizim hep hayalimizdi. Ama Galatarasay'ı elersek hedefimiz de olabilir. Onun için de inşallah önemli bir avantaj yakalarız” dedi.

Galatasaray karşısında özel bir tedbir almadıklarını da söyleyen Karafırtınalar, “Biz her zaman oynadığımız gibi takım halinde savunma yapıp, takım halinde hücum edeceğiz. İki etaplı bir maç. İkinci maç için avantaj elde etmek istiyoruz. Rakibimizden çekinmiyoruz. Son derece saygı duyuyoruz. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da önemli takımlarından birisiyle oynuyoruz. Kolay bir şey değil. Bütün şehirde olduğu gibi benim takımımda da tatlı bir heyecan var. Bütün oyuncularımın maksimum performans gösterip, Bolu için, takımımız için en iyisini yapacaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve 1 tane stoper transferi yaptıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Onun dışında transfer yapmadık ama alt yapıdan gelen 9 oyuncumuz var. Bunun 4 tanesini profesyonel yapacağız. Önümüzdeki günlerde onlardan da rotasyonda oldukça faydalanacağız. Sezon başı başladığımız gibi başlangıç yapmak istiyoruz. Osmanlı deplasmanı zor bir deplasman. 2 tane hazırlık maçlarını seyrettim. Oldukça dominant bir takım. Sert oynuyorlar. Top onlarda fazlasıyla kalıyor. Dikkat edilmesi gereken bir takım. Biz de iyi oynuyoruz. Baktığımızda, ligin deplasman lideri biziz. Bunun devam etmesi için elimizden ne geliyorsa takım halinde yapacağız” dedi.