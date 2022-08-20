Boluspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Lig'in 2. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Gençlerbirliği karşılaşması konuk takımın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Rakibi tebrik ediyorum. Genç, dinamik bir takım. Haklı bir galibiyet elde ettiler. Geçen hafta deplasmanda 10 kişi mücadele ettik. Bugün de 1-0 mağlupken 1 kişi eksik kaldık. Deplasmanda bunu tolere etmiştik çünkü takım savunma refleksi verdi. Bunu da başardılar. Ama içeride oynadığımız için riskleri almak durumundaydık. Öne biraz fazla çıktık. Orta sahada eksik kaldık. Genç, dinamik takım bizi zorladı. Bireysel performansların da düşük olduğu bir günü düşünürsek buna rağmen ikinci yarıda yaptığımız 3 değişiklik olumlu yansıdı. 2-3 tane pozisyonumuz vardı. Bunları gole çevirsek beraberliği kurtarabilirdik ama neticede günün sonunda kaybettiğimiz bir maç var. Sezon başında böyle birşeyin olması sevindirici değil ama her şerde bir hayır vardır diyeceğiz. Çok fazla takılmayacağız. Kart olaylarına çok daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini arkadaşlara bir daha hatırlatacağız. Çünkü VAR sistemi önümüzdeki haftalarda çok değişik sonuçlar çıkarabilecek. Bunun üzerinde de çalışacağız. Kaybettik, üzgünüz ama telafi edeceğiz” dedi.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ise, “Bolu'ya gelirken zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Özellikle Boluspor ciddi transferler yaptı. Biz de tam aksine geçen yıl devre arasından beri süregelen transfer yasağımız var. Transfer yasağının olduğunu bildiğimiz halde geçen seneki kadrodan 7-8 oyuncunun gitmesine de müsaade edildi. Transferi açıp daha güçlü, yukarıları hedefleyen bir takım konuşmuştuk. Verilen sözler böyleydi. Ancak hem oyuncular gitti hem de transfer yasağı açılmadı. Oyuncularımla beraber bu mücadeleyi veriyoruz. Hem formamıza hem kulübümüze aidiyet duygumuzu bugünkü maçta da herşeylerini ortaya koydular. Oyun disiplinine bağlı kalarak çok farklı kazanacağımız bir maçı 2-1 tamamladık. Bu bizim için mutluluk verici. Oyuncuları tebrik ediyorum. Ligin ilk 2 haftasında en çok koşan, en çok mücadele eden takımı. Tecrübesiz bir takımız. Maçı daha önce koparmamız gerekiyordu ama tecrübe bizde yok. Biraz daha oynadıkça olacak. Lig başlangıcı olarak bu şartlarda ilk iki maçta 4 puan iyi bir puan. Ancak sakatlıklar olacak, kart cezalıları olacak. Böyle durumlara düştüğümüz zaman da taşıyacak bir durumuz yok. O yüzden transfer yasağının kaldırılmasını, transfer yapılmasını bekliyorum. Gençlerbirliği yüz yıllık biz kulüp. En azından bu zorlu dönemde bu ligde ayakta kalması çok önemli. Herkes benim ve oyuncularım gibi bu sorumluluğu alması gerekiyor. Verilen sözlerin de tutulmasını bekliyorum” diye konuştu.