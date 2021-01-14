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Boluspor, Haris Hajdarevic'i renklerine bağladı

Boluspor, sezonun ikinci yarısında transfer çalışmaları kapsamında Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin ikinci yarısında transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı kulüp ilk transferini Bosna Hersekli orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Haris Hajdarevic ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayarak yaptı.


FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynayan orta saha oyuncusu, sezonun ilk yarısında biri Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere 19 karşılaşmada oynadı. Bosna Hersekli futbolcunun kariyerinde 5'i milli takım, 10'u Avrupa Ligi olmak üzere 127 maçı bulunuyor.

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