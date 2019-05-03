Boluspor - Hatayspor maçının ardından

Lig 32. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Hatayspor karşılaşması, Hatayspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, sonuç almakta sıkıntı çektiklerini ifade ederek, “Mutlaka kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. Karşımızda liderliğe oynayan istekli, arzulu bir Hatayspor vardı. Buna rağmen futbol olarak çirkinleştirmeden oynamaya çalıştık. 1-0'ken Batuhan'ın kaçırdığı, 2-1'ken Mutlu'nun dokunamadığı çevirebileceğimiz pozisyonlar vardı. Ama bireysel hatalar da vardı, Fink'in yapmış olduğu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Ama sonuç almakta sıkıntı çekiyoruz. Biz kazanırken de 2 gol atmadık. Hep 1-0, 1-1. Hücum anlamında sıkıntılarımız var. Birçok korner attık, duran top kullandık ama ikinci yarıda rakip 2 tane hızlı atağından goller buldu. Genç oyuncularımıza şans verdik. Bundan sonraki Altınordu, Eskişehir maçlarında da şans vereceğiz. İnşallah onları kazanırız” şeklinde konuştu.

Hatayspor cephesi

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, ilk 2 iddialarını son ana kadar sürdürmek istediklerini ve Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirterek, “Son 2 haftaya girilirken ilk 2 iddiamızın sürmesi adına Boluspor maçını kazanmamız gerekiyordu. Buradan 1 puan kaybı yarın oynanacak maçların sonunda belkide bizim ilk 2 şansımızı sona erdirecekti. İlk yarıda kontrollü bir oyun oynadık. İlk yarının ortasından sonra tempomuzu artırdık. Pozisyonlar bulmaya başladık. Birini güzel organize bir atakla, diğerini de rakibin yaptığı bireysel bir hatayı değerlendirerek 2-0'lık sonuçla içeri girdik. İkinci yarıda ilerleyen dakikalarda bizim için daha kolaylaşacak bir maç beklerken 54'de duran top karambolünden 1 gol yedik. Bu da tabii ki kendi sahasında Boluspor'u 2-1 yakalamışken hem reaksiyonu hem de motivasyonunu saha içinde artırdı. İkinci golü de bulabilir miyiz diye duran toplarla, şutlarla yüklendiler. Bu ara bir bocaladık. Ta ki 73'de 3'üncü golü bulana kadar. Ondan sonra oyunun geri kalan bölümünde kontrolü elimize aldık. Dördüncü golü de bularak maçı bitirmiş olduk. Son 2 haftaya girilirken ilk 2 iddiamızı son ana kadar sürdürmek istiyoruz. Üstteki takımları son haftaya kadar rahatsız etmek istiyoruz. Olursa ilk 2'den çıkmak istiyoruz. Değilse de Play-off'a hazır bir takım olarak girip istediğimiz Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz” dedi.