Boluspor - Kardemir Karabükspor maçının ardından

Lig 28. haftasında Boluspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Rakip Karabük, herkes kazanıyor ama 2 tane maçta da berabere kalmış can yakmış bir takım. Sonuçta genç bir takım. Futbola, rakibe saygı adına maçın başında ciddiye aldığımız, ilk yarıda da 4 golle galip geldiğimiz için mutluyum. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Önümüzdeki hafta Denizli deplasmanı var. Ona da bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız” dedi.

Kardemir Karabükspor cephesi

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer ise, “Boluspor zaten fiziksel olarak bizim takımdan daha etkili bir takım. Bunun da farkındaydık. Sadece handikapımız, salı günü içeride bir maç oynamıştık, orada iyi veriler geldi ama korkumuz 3 gün sonra bir maç oynamaktı. Genç arkadaşlar. Top bizdeyken tercih hatalarından, merkeze oynadığımız baskıda kullanamadığımız toplar var. 3'üncü dakikada gol yedik. Moral motivasyon da kalmadı. Ama ikinci yarı maçın 0-0 olduğunu, daha cesaretli olmamız gerektiğini anlattık. Ellerinden gelenleri yaptılar. 6 hafta var. Artık bu süreçte çocukların gelişimini tamamlamak için bu noktada mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.