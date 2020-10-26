Boluspor - Menemenspor maçının ardından

Lig'in 7. haftasında Boluspor, sahasında Menemenspor ile golsüz berabere kaldı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı. 2 tane antrenman yaptık. 1 ter antrenmanı, 3 antrenmanla hazırlandık. Toplantılar, taktiksel çalışmalar bu maçın temel hazırlığını oluşturdu. Süre azdı. Yüzde yüz galip gelineceğini umduğum bir maçtı. İlk yarı oyuna fena başlamadık. Ama biraz üçüncü bölgede çok üretken değiliz. İlk yarıda oynadığımız oyunun sonucunda ikinci yarıdaki oyuna yapılacak müdahalelerle maçın kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Rakip 10 kişi kaldı. Ofansif hamleler yaptık. Ama rakibin 10 kişi kaldıktan sonra bizim daha iyi bir oyun ortaya koymamızı bekliyordum. Son bölümdeki oyundan hiç memnun değilim. Orada daha çok üretken olabilirdik. Daha çok sorumluluk alabilirdik. Bunları gerçekleştiremedik. 6 maçta 2 puanla oynamak kolay değil. Futbolcuların üzerinde bir baskı oluşturabilir ama biz iyi bir takımız. İyi oyuncularımız var. Her maç, antrenman üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Kötü gidişi hemen sonlandırıp üst sıralara çıkmak istiyoruz” dedi.

Menemenspor cephesi

Menemenspor Teknik Direktörü Reha Erginer, ise Boluspor deplasmanın zorlu geçeceğini bildiklerini ifade ederek, “Gerçekten de oyun içerisinde 35 dakika eksik kalınca baya zorlandık. Maçın genelinde 2 tane pozisyon verdik. Biri ilk yarıda, diğeri de ikinci yarıda oyuncumuza çarpan bir pozisyon vardı son dakikalarda. Onun haricinde pozisyon vermedik. Oyun disipliniyle oynadık. Genç oyuncuları kazanmaya çalışıyoruz ama hocamız ikinci yarı oyuna aldığımız Cem kardeşimizi birinci pozisyonda sarı kart gösterdi. Bu biraz ağır gibi geldi bize. İkinci pozisyona bir şey demiyorum. Normal olarak sarı karttı. Eksik kalınca oyun düzenini değiştirdik. En azından kazanamıyorsanız kaybetmemeniz gerekiyor. Biz de maçı böyle idare ettik. En azından istediğimiz puanı aldık. Bundan sonra Ankaraspor maçı. Boluspor'a da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.