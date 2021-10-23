Boluspor - Menemenspor maçının ardından

Lig'in 10. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Menemenspor karşılaşması ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Çok zor bir karşılaşma geçirdik. Özellikle son 4 haftayı göz önünde bulundurursak 2 mağlubiyet 2 beraberlik almıştık. Bizim için çok önemli bir maçtı. Baktığımızda son 4 haftadaki oyundan biraz daha uzaktaydık. Ama bu sefer skoru aldık. Beklenti olarak takımın, oyuncuların, herkesin çok istediği bir maçtı. Bu maç farklı bir maçtı. Bizim için skor çok önemliydi. Oyuncularım maça çok motive olmuşlardı. Özellikle bunun sıkıntısını ilk yarı çektik. Fazla istemekten normal yapacaklarımızın dışında bir oyun oynadık. Biraz telaşlıydık. Çok istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı biraz daha rakibi kapattık kendi sahasına. Son dakikada attığımız golle maçı kazandık ve mutluyuz. Bizim için çok önemli bir üç puandı” şeklinde konuştu.

Menemenspor cephesi

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise, iyi mücadelenin olacağı zor bir maç olacağını daha önceden söylediğini ifade ederek, “Gerçekten mücadele açısından sıkıntımız yoktu. Son saniyeye kadar iyi mücadele ettik. Net bir kaç tanede pozisyon bulduk ve atamadık. Atamazsanız tabi sıkıntı oluyor. Golü son saniye yemek dezavantaj oluyor. Çıkartman için zaman kalmıyor. Yapacak bir şey yok. Artık hedefimiz İstanbulspor maçına kadar iyi bir hazırlık yapmak” dedi.