Boluspor, milli maç arasını yoğun tempoyla değerlendiriyor

Lig ekiplerinden Boluspor, milli maç arasının ardından kendi evinde oynayacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Lig takımı Boluspor, BAY geçtiği ligin 6'ıncı haftasıyla birlikte verilen milli maç arasını yoğun antrenman programıyla değerlendiriyor. Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde 2 Ekim tarihinde oynayacağı Tuzlaspor maçına teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde hazırlanan kırmızı-beyazlı, ekip düz koşu ve pas çalışması yaptı.

Ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Boluspor, milli maç arasının ardından konuk edeceği Tuzlaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak üst sıralara tutunmayı hedefliyor.

Ayrıca, sakatlık yaşayan önemli oyuncular Gökhan Karadeniz, Mehmet Zahit Çınar ve Tugay Kaçar'ın da antrenmanlara Perşembe günü katılacağı öğrenildi.