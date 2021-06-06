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Boluspor, Reha Erginer ile yola devam ediyor

Boluspor, geride kalan sezonda takımı çalıştıran ve sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Teknik Direktör Reha Erginer ile 1+3 yıllık yeni mukavele imzaladı.

Boluspor, geride kalan sezonda takımı çalıştıran ve sözleşmesi 31 Mayıs'ta biten Teknik Direktör Reha Erginer ile 1+3 yıllık yeni mukavele imzaladı.


TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz sezon takımın başında olan ve 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Reha Erginer ile devam etme kararı aldı. Boluspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde Erginer, ile 1+3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.


Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Reha Kemal Erginer, başkanımız Abdullah Abat ile yönetim kurulu üyelerimiz Alper Altuntaş, Tacettin Turan ve Kenan Altundağ'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmesini imzaladı. Teknik Direktörümüz Reha Kemal Erginer'e yeniden hoşgeldin diyor, kulübümüz armasıyla başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.

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