Lig'in 36. haftasında oynanan Boluspor-Samsunspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lig'in 36. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor - Samsunspor karşılaşması ev sahibi takımın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, "Ligde oynanan her maç sonucunda sıralamalar değişiyor. Takımlar aşağı yukarı hareket ediyor. Biz öncelikle Boluspor ve kendimize bakıyoruz. Kendi sahamızda şok bir golle mağlubiyet oynarken akabinde buna bir reaksiyon göstererek, 1-1'i yakalıyoruz. İkinci yarıda hemen ikinci golü bularak skor avantajını yakalıyoruz. Bu sahnenin aynısı geçen hafta Adana'da da olmuştu. 2-1'den sonra ne kadar istesek, pozitif futbol oynayarak, geçiş oyunları yaparak kenar kombinleri yaparak rakip ceza sahasına çoğalarak gitmek istesek de strese dayalı oyuncularımızda ister istemez doğru zamanlama ve doğru pas yapılamaz oldu. Ama mücadelesi çok üst düzey bir maç oldu. Boluspor takımı seyircisi ile kavuştu ve kucaklaştı. Güzel bir maç sonu oldu" dedi.

"Play-off'un iddialı takımlarından olabilirmişiz"

Boluspor'un play-off'un iddialı takımları arasında yer alabileceğini de belirten Işılar, "Ben büyük resme baktığım zaman takımım adına üzüldüğüm konu şu 13 galibiyetli takım play-off potasında iken 12 galibiyetli Boluspor'un burada olması manidar. Demek ki bu kadro 12 galibiyet aldıysa biraz daha az yenilgiyle play-off'un iddialı takımları arasında olabilirmiş. Nasip bu sene bu kadarmış. Bu seneyi böyle kazasız belasız atlatıp yeni sene için Boluspor elindeki değerli oyuncu grubunu koruyarak yeni sezona yeni heyecanla bu ligin gerçek Bolu beyi olarak damgasını vurmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Samsunspor cephesi

Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar ise, "Bugün garip bir oyun oldu. maalesef futbol istatistik oyunu değil. Bakınca oyunu kontrol etmişiz yüzde 68 topa sahip olmuşuz, rakip 32 olmuş. Rakip ceza sahasına 30 defa girmişiz. Rakip 12-13 defa girmiş. Rakip korner atmamış ama maçın skoruna baktığımızda 2-1 mağlup olmuşuz. Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Bu bizim beceriksizliğimiz. Çünkü Samsunspor'a yakışmayacak 2 tane gol yedik. 4 ortaları var, 2 gol oldu. Bizim attığımız orta sayısı 20'nin üzerinde. Bunu değerlendireceğiz. Bize göre bu sezonun özeti gibi oldu. Samsunspor maalesef bütün sezon boyu bu basit golleri yedi. Pozisyon hatalarından bireysel hatalardan yanlış pozisyon almalardan üzgünüz. Çünkü bir fırsat daha gelmişti. Maalesef kaçırdık. İkinci devre çok futbol oynandığını, özellikle Boluspor'un golünden sonra çok oyun akıcılığını kaybetti. Neden kaybetti? Boluspor skoru buldu oyunu yavaşlattı. Yattı, kalkmadı. İkinci devre çok keyifli bir maç olmadı ama yakaladık pozisyonları son dakika direkten dönen, bir adımdan ayak içi vurup kaleye atamadığımız pozisyonlar. Oldu. Maalesef bunu sadece şansa bağlamak istemiyorum. Burada bizim beceriksizliğimiz vardı. Onun için üzgünüz kaybettiğimiz için. Bu maçı böyle bitirmek istemezdik" ifadelerini kullandı.