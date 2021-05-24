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Boluspor, Sportif Direktör Gözneli ile yollarını ayırdı

Boluspor’da, 2020-2021 sezonunda Sportif Direktörlük görevinde bulunan Barbaros Vehbi Gözneli ile yollar ayrıldı.

Boluspor'da, 2020-2021 sezonunda Sportif Direktörlük görevinde bulunan Barbaros Vehbi Gözneli ile yollar ayrıldı.


TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da 2020-2021 sezonunda Sportif Direktörlük yapan Barbaros Vehbi Gözneli'nin görevine son verildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “2020-2021 sezonunda Sportif Direktörlük görevinde bulunan Barbaros Vehbi Gözneli ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

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