Boluspor taraftarla kavga eden futbolcunun sözleşmesini feshetti

Boluspor, Osmanlıspor maçının sonunda taraftarlarla kavga eden Hakan Arslan’ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Boluspor, Osmanlıspor maçının sonunda taraftarlarla kavga eden Hakan Arslan'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
TFF 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor'a 2-0 yenilen Boluspor'da, karşılaşmanın sonunda kırmızı-beyazlıların futbolcusu Hakan Arslan kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartışma yaşadı. Yaşanan olayın ardından Boluspor yönetimi, oyuncu ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.