Boluspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından

Lig'in 19. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Boluspor, Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonunda iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Ligde 7-8 haftadır mağlubiyet serileri olduğunu hatırlatan Boluspor Teknik Sorumlusu Bahadır Kıyak, “Bu seriye son vermek için çıktık. Zor zamanlardan geçiyoruz. Kulübümüz hem hafta için oynadığımız kupa maçıyla hem de bu maç için bizleri görevlendirdi. Biz de elimizden geldiği kadar arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Bu mağlubiyet serisine son verdiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah bu galibiyet sezon başındaki gibi yakaladığımız galibiyet serilerinin başlangıcı olur. Elazığspor gibi takımlara karşı oynanan maçlar konsantrasyonu zor oluyor. Ama maçın başında bulduğumuz goller bizi biraz rahatlattı. Sonunda da 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

Tetiş Yapı Elazığspor cephesi

Kulüp olarak zor günler geçirdiklerini ifade eden Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Sorumlu İlhan Aydın ise, "Bunun üstesinden gelmek istiyoruz. İnşallah bu genç arkadaşlarımız üstesinden gelecekler diye düşünüyorum. Maça biraz isteksiz ve tutuk başladı takım. İlk yarıda 2-0'lık bir sonuç olunca geriye dönmek zor oluyor. Gençlerin bu konuyu biraz daha çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci yarıya kontrol Boluspor'da olmuş olsa bile biz de kontra ataklarla pozisyonlar bulduk. İlk yarıda da iki tane net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Ama ikinci yarı ortada geçen bir maç oldu. Son dakikada yediğimiz golle de 3-0 mağlup olduk. Üzgünüz. Elazığspor büyük bir camia. Ayakta kalmak zorunda olduğuna inanıyoruz. 5 gün içerisinde inşallah bir yönetim çıkar ve transfer konusunda adımlar atılırsa Elazığspor ayakta kalmak için büyük bir çaba sarfedecektir” şeklinde konuştu.