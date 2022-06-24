Boluspor, transferlere hız verdi

Lig takımı Boluspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında 3 oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Boluspor'un yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Dün gerçekleşen imza töreniyle Gökhan Alsan'ı renklerine bağlayan kırmızı-beyazlı kulüp 3 oyuncuyla daha anlaşma sağladı.

Boluspor, son olarak Balıkesirspor forması giyen defans oyuncusu Batuhan İşçiler ve geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü'nde oynayan defans oyuncusu Ercan Yazıcı ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. İç transferlerini de yürüten kırmızı-beyazlı kulüp, Eray Ataseven ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.