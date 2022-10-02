Boluspor - Tuzlaspor maçının ardından

Lig'in 7'inci haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Öncelikle 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. 1 puan kazandık ama rakibe neredeyse pozisyon da vermedik. Baştan sona üstün oynadığımız maçı taraftarımızın önünde kazanmamız gerekiyordu. Onun için gereken değişiklikleri de yaptık. Ofansif değişiklikler yaptık. Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Özellikle duran topları daha iyi kullanabilirdik. 33 tane orta yapmışız ama sonlandıramamışız. Bizim için iyi bir durum değil. 3 haftadır maç oynamıyoruz onun faydasını göreceğimize eksiğini gördük. Tempomuz düşmüş. Neticesinde yüzde 60 topla oynama bizdeydi. Maçın başından sonuna kadar üstündük. Bunları söylüyoruz ama skoru alamadık. Kaybedebilirdik de. Rakibimizde ön tarafta çok tehlikeli oyuncular vardı. Geniş alanları iyi kullanabilen oyuncular var. Onun için geride açık vermemek için oyunu geride kabullendik. Oyunun ve skorun üzerine koymamız gerekiyor. Gol sayımızı artırmamız gerekiyor. Rakip de 3 haftadır grafiği yükselen bir takım. İki iyi takımın mücadelesinde maçın hakkı beraberlikti” dedi.

Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak ise, “Boluspor deplasmanındaki mücadelenin bizim için kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Çok zorlu bir deplasman olacağını biliyorduk. Özellikle rakibimizin oyun disiplinine bağlı, koşan, mücadeleci bir takım olduğunun farkındaydık. İlk 10 dakika maça iyi başlamadık ama sonrasında oyunu dengeye getirdiğimiz ve üstün olduğumuz dakikalar da vardı. Bugün takım savunması anlamında ilk defa gol yemedik. Bu bizim için sevindirici. Mağlup olmayıp devam ettiğimiz için de istikrarı devam ettirebilmek adına 1 puanın önemi büyüktü. Bugün oyuncularımın iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. İkinci yarı çok oyundan düştük. Oyunun bazı bölümlerinde baskı yedik. Hakemin bir kaç tane gereksiz faulü Boluspor'a verip bizi ister istemez geriye çekmek durumunda kaldı. Daha önde oynayan, daha mücadeleci bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Üçüncü bölgede oynamaya biraz daha alışmamız gerekiyor. Bugün takımda bunlar eksikti” diye konuştu.