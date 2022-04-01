Boluspor, Ukraynalı kaleciyi renklerine bağladı

Lig takımlarından Boluspor, 35 yaşındaki Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka'yı renklerine bağladı.

Boluspor, Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka ile anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı kulübün tesislerinde düzenlenen imza töreninde Ukraynalı kaleci kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Dinamo Kiev altyapısında futbola başlayan Oleksandr Rybka sırasıyla Dynamo Kyiv, Shakhtar Donetsk, Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor, FK Sabail, FK Liepaja ve Metalist Kharkiv takımlarında forma giydi. Rybka, daha önce Süper Lig'de 22 maç, 1. Lig'de 15 maçta görev yaptı. Profesyonel kariyerinde 209 maça çıkan Ukraynalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Oleksandr Rybka, Ukrayna A Milli Takımı'nda ise 2 kez forma giydi.