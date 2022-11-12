Boluspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından

Lig'in 13. haftasında Boluspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Lig ilerledikçe kolay maç yok artık. Her maç birbirinden daha zor oluyor. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Geçen hafta kazanmak için hem oyun hem mücadele yeterli değil demiştik. Bu hafta tam tersi. Oyuncular gerekli mücadeleyi gösterdiler. Taktik anlayışımız son derece iyiydi. Sonradan oyuna soktuklarımız katkı verdiler. Önemli bir galibiyet aldık. Kimse bu galibiyeti küçümsemesin. Malatya takımı içeride oynadığımız en diri, en atletik takımlardan birisiydi. Bireysel olarak da çok kaliteli oyuncuları var. Bu maçı kazandığımız için çok sevinçliyim. Burada kaptanıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta ayağı sakatlandı ve 20. dakikada oyundan çıktı. Hafta içi hiç idman yapmadan sorumluluk aldı. Son yarım saatte görev almak istediğini söyledi. Kendisine ve takım arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer ise, “Boluspor deplasmanında iyi oyun, bol pozisyonlu bir Malatyaspor ve kaçırdığımız net goller. Tabii final vuruşlarını yapamamak en büyük sıkıntımız. Bundan önceki deplasmanlarda final vuruşlarını iyi yapmıştık ve gol yemeden galibiyetle dönmüştük. Buradan da galibiyetle dönmek en büyük isteğimizdi. Boluspor oyuna iyi başladı. Biz o problemleri içeride çözdükten sonra özellikle Landel'in ceza sahasına çok girmesini istedik. Sonra oyun lehimize döndü. Kaptığımız ve çıktığımız hızlı hücumlarla pozisyonlara girmeye başladık. Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda net pozisyon bulan taraf bizdik. Ama futbolda final pası ve vuruşu çok önemlidir. Bunları başaramadık. Genç ve tecrübesiz bir takımız. Bunun üzerine eğilmemiz gerekiyor. Boluspor bu kontrollü oyunuyla şu an 22 puanda. Biz 10 puanda kaldık. Burada beraberliğe üzüleceğimiz maçta kaybederek gidiyoruz. O yüzden çok üzgünüm ama oyuncularımın mücadelesinden ve kontratağa çıkışlarından çok memnunum. En büyük sıkıntımız final vuruşları ve paslarıydı. Duran toptan arka direkte kaçırdığımız bir oyuncudan 85. dakikada yediğimiz bir gol ve kaybettiğimiz 3 puan var. Maraton devam ediyor. Çalışmalara devam edeceğiz. Yukarıya çok uzak değiliz. Önümüzdeki hafta içeride Pendik'le oynayacağız. İnşallah kazanarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“2 dönem transfer yasağımız var”

Transfer yasağıyla ilgili olarak konuşan Özer, “2 dönem transfer yasağımız var. Devre arasında tahtamızın açılma şansı yok. Sezon sonu bu ligde kalırsak, tahtayı açarak gelecek sezonun planlarını yapmak lazım. Ama önce düşüncemiz bu sezonu güvenli bir şekilde bitirmek. Ben takımıma inanıyorum. Kadromuzu koruduğumuz, sakatlık ve cezalı yaşamadığımız sürece bu takımı sağ salim limana yanaştıracağız diye düşünüyorum. Eksiklere rağmen takımımızın ortaya koyduğu futbol iyiydi. Ama bazı konulara dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.