Boluspor'da hedef galibiyeti devam ettirmek

Lig takımı Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, Gençlerbirliği maçının zor geçeceğini belirterek, “Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Lig ekibi Boluspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Manisa FK ile oynadığı karşılaşmadan aldığı 3 puanın ardından Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Kendi evinde ligin ilk karşılaşmasına çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, buradan da 3 puanla ayrılarak galibiyetini devam ettirmek istiyor.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ligdeki takımların tam olarak hazır olmadığını belirterek, “Hiçbir takımın fiziksel olarak ve takım oyunu anlamında hazır olmadığını gördük. Milli takım arasına kadar bu iniş çıkışlar her takımda görülecek. Kolay olmayacak ama oturduktan sonra ligde çok kaliteli isimler var. Çok ciddi yatırım yapan takımlar var. Biz de bunlardan birisiyiz. İlerleyen haftalarda daha iyi oyunlar ve skorlar olacağını düşünüyorum” dedi.

“Çok önemli oyuncular dışarıda kalacak”

Oyuncularının formalarının garanti olmadığını ifade eden Karafırtınalar, “Lig çok uzun. Bugün oynayan belki yarın kadroya giremeyecek. Belki kadroda olmayan 11'de oynayacak. Bu rotasyonları hep göreceğiz. Milli takım arasına kadar takımı oturtmaya çalışacağız. Ama hiç kimsenin forması garanti değil. Alan götürecek gibi görünüyor. Çünkü çok değerli isimler kadronun bile dışında kalıyor. Bir kaleci, bir de genç bir arkadaş aldıktan sonra 5 kişi kadroya almamız gerekiyor. Bizim de 26 kişilik çok değerli bir kadromuz var. Çok önemli oyuncular dışarıda kalacak. Bu rekabet başarıyı getirecek diye düşünüyorum. Bizim için tercih yapmak kolay değil. En iyisini tercih ederek sonuç almak istiyoruz” diye konuştu.

“Zor bir maç olacak”

Gençlerbirliği maçı ile ilgili de konuşan Sait Karafırtınalar, “Geçen hafta ligin en diri iki takımı oynadı, Gençlerbirliği ile Altınordu. Seyir zevki açısından güzel bir maç oldu. Zor bir maç olacak. Ligin genç ve diri takımlarından birisiyle oynayacağız. Ona göre bizim de planlarımız var. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.