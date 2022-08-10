Boluspor'da hedef ilk 7'nin içinde olmak

Lig takımı Boluspor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Ligde kalıcı olarak maksimum performansla ilk 7'nin içerisinde neresi olursa ona razıyız. Ama mücadelemizi ilk 2 için de sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Lig ekibi Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde kendi tesislerinde sürdürüyor. Ligin ilk maçını deplasmanda Manisa FK ile oynayacak olan kırmızı-beyazlı ekip, yeni transferleriyle birlikte çıkacağı maçtan puan alarak dönmek istiyor.

"Güçlü kadrolardan birisiyiz"

Ligde bulunan takımların güçlü kadrolar kurduklarını ve Boluspor'un bu takımlar arasında olduğunu söyleyen Karafırtınalar, "1.5 aydır çalışıyoruz. Ligin ilk haftasına geldik. Şu ana kadar yapmış olduğumuz hazırlıklar lig içindi. Biz de ilk maçta elimizden geldiği kadar en iyi kadroyla sahaya çıkıp puan almak istiyoruz. Çok ciddi ekonomik yatırım takımlar var. Kadrolarını çok güçlü kurdular. Biz de o güçlü kadrolardan bir tanesiyiz. Geçen seneki sıkıntıları yaşamadan ligde kalıcı olarak maksimum performansla ilk 7'nin içerisinde neresi olursa ona razıyız. Ama mücadelemizi ilk 2 için de sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Eksiklerimiz var"

Fiziksel olarak eksiklerinin olduğunu söyleyen Karafırtınalar, "Herkes kadar lige hazırız. Tabi ki eksiklerimiz var. Fiziksel anlamda tam kapasite değiliz. Milli takım arasına kadar bu iniş çıkışlar olacak ama hazırlık maçlarındaki oyundan son derece memnunum. Alınan skorlar da aynı şekilde. Skorlardan ziyade oyun anlayışı, mücadele bizim için sevindirici. Bunu lige yansıtmak daha önemli. İnşallah bunu da başaracağız" diye konuştu.

Transfer konusunda da konuşan Karafırtınalar, "Transferi yüzde 99 bitirdik diyebiliriz. Son dakika ekstra bir transfer belki olabilir. Potansiyel bir oyuncu transferi olabilir. Onun dışında transfer düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.

"Taraftar desteğine ihtiyacımız var"

Deneyimli teknik adam, taraftardan destek beklediklerini dile getirerek, "Biz onlarla güçlüyüz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. onlar bize ne kadar destek olursa biz de sahada oynadığımız oyunla, yaptığımız mücadeleyle her zaman gururlandıracağız. Desteklerini bizden esirgemesinler" dedi.