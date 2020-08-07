Boluspor'da kongreye 1 gün kala ilk başkan adayı belli oldu

Boluspor'da yarın gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesinde adaylık açıklamasında bulunan ilk kişi eski başkanlardan Abdullah Abat oldu.

TFF 1. Lig'de kötü bir sezon geçiren Boluspor'da, ligin sona ermesinin hemen ardından Başkan Necip Çarıkcı 8 Ağustos'ta olağanüstü kongre kararı aldı. Kongre kararının alınmasının ardından mevcut başkan Necip Çarıkcı, gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Boluspor'un olağanüstü kongresine 1 gün kala başkan adaylığını açıklayan ilk isim 2012-2013 sezonunda Boluspor Başkanlığı yapan Abdullah Abat oldu. Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmıyla birlikte basın açıklaması yapan Abat, “Bu işi birinin yapacak olması ve bu kulübün yönetimsel anlamda boş kalmaması için biz başkanımızın ve milletvekillerimizin, il başkanlarımızın desteğiyle ve onlardan destek sözü alarak bu işe koyulduk. Ben 2012-2013 sezonundaki kongrelerde de söylediğim gibi, burada özveride bulunacak olan yönetici arkadaşlarım işlerinden, eşlerinden, evlerinden, sağlıklarından fedakarlık ederek Boluspor'un iyi yerlere gelmesi için çalışacakları taahhütlerinde bulundular. Benim ondan hiçbir şüphem yok. Bu anlamda güçlü bir yönetimle bu takımı gerek maddi gerekse sportif olarak bir yerlere getirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Her şey Boluspor için”

Abat, yapıcı eleştirilere açık olduklarını ancak destek olmayanların köstek de olmamalarını istediklerini belirterek, “Biz, Boluspor'u şu durumdan çok daha iyi bir duruma getireceğimizi düşünüyoruz. Tabii bu tüm Bolu halkının, Boluspor sevdalılarının basınıyla, spor adamlarıyla, yöneticileriyle hep birlikte olmaktan geçen bir şey. Ben tek isteğim, destek olsun herkes. Destek olmuyorsa da tek isteğim köstek olmasın. Eleştiri tabii ki olabilir. Yapıcı eleştirilere her zaman açığız. Bu yüzden de paylaşımcı bir yönetimle maddi anlamda, Bolu Belediyesi'nin, il başkanlarımızın, bakan yardımcımızın desteğini alarak bu yola çıktık. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkartmaz. Her şey Boluspor içindir” ifadelerini kullandı.

Toplantı nedeniyle İstanbul'da bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cep telefonuyla görüntülü olarak yaptığı açıklamada, “Biz bu yönetimin arkasında değiliz, bu yönetimle birlikteyiz. Biz elimizi taşın altına koymuyoruz. Gövdemizi koyuyoruz. İnşallah hep birlikte Abdullah Abat'ın önderliğinde Boluspor'u çok iyi noktalara getireceğiz. Ben buna inanıyorum. Ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.