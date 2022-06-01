Boluspor'da Sait Karafırtınalar sözleşme imzaladı

Lig takımlarından Boluspor'un yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar, “Daha önceki çıtamız çok yüksek. Amacımız bu çıtayı daha da yükseğe çıkarmak” dedi.

Lig takımı Boluspor, ligin bitmesine 5 hafta kala yollarını ayırdığı Teknik Direktör Reha Erginer'in ardından yeni sezon için hoca arayışını tamamladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz yıllarda da Boluspor'u çalıştıran Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Sait Karafırtınalar, hedefleri olduğunu belirtti.

“İnşallah güzel şeylere imza atarız”

Güçlü bir kadroyla sezona başlayacaklarını ifade eden Sait Karafırtınalar, “Mutlaka hedeflerimiz var. Daha önce burada çalıştık. Camiayı ve beklentileri biliyoruz. Daha önceki çıtamız çok yüksek. Amacımız bu çıtayı daha da yükseğe çıkarmak. Bunun için ekibimle birlikte elimizden ne geliyorsa hayata geçirmek istiyoruz. Bu da taraftarın desteği ve camianın birleşmesiyle daha kolay olacaktır. İnşallah güzel şeylere imza atarız. Mukavelesi biten, devam eden oyuncular var. Onlarla önümüzdeki 27 günlük süreç içerisinde değerlendirerek en faydalı olanlarla devam edeceğiz. Aramıza yeni arkadaşlar da mutlaka katılacak. Güçlü bir kadroyla inşallah sezona başlayacağız. 26'sında takımı burada toplayacağız. 27'isinde ilk idmanı yapacağız. Ondan sonra 6 haftalık bir süreç var. Bence yeterli bir süre. İnşallah o zamana kadar hazır oluruz” diye konuştu.

Abak: “Sait hocamın hedefleri var”

Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak ise, “Sait hocamla görüşmemiz doğrultusunda 2 yıllık sözleşme yaptık. Hem Sait hocama hem de Boluspor'a hayırlı olsun. Sait hocamın hedefleri var. Boluspor'un hedefleri var. Hocama Bolupsor ile ilgili bilgiler de verdik. Mali tabloyu bilmek hakkıdır. Ortak anlaşmaya vardık. İnşallah Boluspor camiası için hayırlı olur” dedi.