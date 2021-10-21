Bolusporlu futbolcular, Menemen maçıyla çıkış yakalamak istiyor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kaptanı Fethi Özer ve defans oyuncusu Mehmet Zahit Çınar, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde değerlendirmelerde bulundu. Ligde son oynadıkları Bursaspor maçını da değerlendiren futbolcular, karşılaşmalarda oynadıkları iyi oyunun karşılığını almak istediklerini belirtti.

"Menemenspor maçının hazırlıklarına başladık, kazanacağız"

Bursaspor karşısında iyi bir oyun oynadıklarını ancak skora yansıtamadıklarını belirten Fethi Özer, “Üzücü bir mağlubiyet yaşadık. Yediğimiz 2 tane duran toptan gol var. onun dışında oynadığımız iyi bir oyun var. Saha içinde güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar oynadığımız hiçbir takıma ezilmedik. Hep oyunda üstün olduğumuzu düşünüyorum. Bir tek skor almada problemlerimiz var ama bir şeyleri karartmaya gerek yok. Sonuçta iyi oynadığımız bir oyun var. Bunun meyvesini eninde sonunda alacağımızı düşünüyorum. Menemenspor maçının hazırlıklarına başladık, kazanacağız. Zaten kazanmaktan başka da şansımız yok. İnşallah onun için elimizden geleni yapıp galip geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

Taraftarlardan kendilerini son dakikaya kadar desteklemelerini isteyen Özer, “Gittiğimiz deplasmanlarda pandemiden dolayı çok yoğun baskı görmesek de takımlarını destekleyen taraftarlar oluyor. Biz de gerçekten içeride bunun sıkıntısını yaşadığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızdan skor ne olursa olsun, maçın başından sonuna kadar desteklemelerini istiyorum. Her zaman yanımızda olsunlar, onların desteğini hissedelim” ifadelerini kullandı.

"Skoru bulamıyoruz"

Mehmet Zahit Çınar ise “Çok iyi oyunlar oynuyoruz. Deplasmanda, içeride fark etmiyor, her şekilde rakiplerden çok daha üstün oyunlar oynuyoruz ama skoru bulamıyoruz. İnşallah bunu da bulacağız. Çünkü eninde sonunda iyi oyunun mükafatı olacaktır. Tüm ekip çok çalışıyoruz. Bunu herkes iyi bilsin. İnşallah bunu da önümüzdeki maçta başlayarak güzel bir sonuç alarak seri yakalayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.