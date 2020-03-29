İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'ya giriş ve çıkışlarda yolcuların ateşleri ölçülüyor

Bolu’ya giriş yapılan 8 noktada görevli polis ekiplerince sürücüler zorunlu yolculuklar dışında dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarak sağlık personeli tarafından ateş ölçümleri yapıldı.

Bolu'ya giriş yapılan 8 noktada görevli polis ekiplerince sürücüler zorunlu yolculuklar dışında dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarak sağlık personeli tarafından ateş ölçümleri yapıldı.


Bolu'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel, şehre giriş ve çıkış yapılan 8 noktada uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada polis ekipleri yola çıkan sürücüleri zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler ise sürücüler ve yanlarında bulunan diğer yolcuların ateşlerini ölçüp, sosyal mesafeye önem göstermeleri konusunda uyarılarda bulunarak iyi yolculuklar diledi. Sürücüler, yapılan bu uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, diğer vatandaşları bu süreçte duyarlı olmaya davet etti. Sürücüler, alınan bu tedbirler sayesinde kendilerini daha güvende hissederek yola çıktıklarını söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.