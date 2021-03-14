Bolu'ya “Yeşilin EN”leri 2020 ödül töreninde iki ödül

Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez 2019 yılında gerçekleştirilen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlen “Yeşilin EN'leri Ödül Töreni”nde Bolu'ya iki ödül verildi.

Edinilen bilgiye göre, ormancılıkta üstün hizmet gösteren kişi ve kuruluşlara başarılarından ve ormancılığa katkılarından dolayı ödül töreni düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı ve ödül verdiği törende Bolu'ya iki ödül verildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Tekirler Orman İşletme Şefi Ünal Kahveci en fazla doğal gençleştirme yapan işletme şefi ve Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Sarıalan Orman İşletme Şefliği'nde görevli İsa Muslu en çalışkan orman muhafaza memuru kategorilerinde ödül aldı” denildi.