Bu sistem ile birlikte artık elektriğe ücret ödemiyorlar

Bolu'da Göynük Orman İşletme Müdürlüğünce 2022 yılında verilen hibe destekli Güneş Enerji Sistemi (GES) kredisi kullanan Göynüklü orman köylüsü vatandaşların güneş enerji sistemleri kontrol edildi. Orman köylüsü vatandaşlar GES projesi sayesinde elektriğe ücret ödemez hale geldi.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü 2022 yılında Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretimi Proje Kredisi çerçevesinde 4 orman köyünde 15 hane elektriğe ücret ödemiyor. Doğal kaynaklar sayesinde tasarrufu sağlayan güneş panelleri aktif olarak çalışıp vatandaşların aylık bütçesine de katkı sağlıyor.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilen kontrolde, Göynük ilçesine bağlı Soğukçam, Dağşeyhleri, Bulanık ve Sarıcalar köylerinde kullanımı başlayan GES projelerinin açılışları çerçevesinde vatandaşlarla ile bir araya gelinerek, projenin işleyişi hakkında durum değerlendirmesi yapıldı.