Bu tavuklar güneş enerjisi ile ısınıyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle tavuk kümesine güneş enerji sistemi kuran üreticinin gideri yüzde 90 oranında azaldı.

Göynük Ziraat Odası Başkanı İdris Armağan, ilçeye bağlı Bulanık köyünde 25 bin kapasiteli tavuk kümesine, 1 milyon lira değerinde güneş enerjisi sistemi kurarak, 500 bin lira hibe desteği aldı. Başkan Armağan'ın Tarım Orman Bakanlığı tarafından verilen yüzde 50 destekle kurduğu güneş enerji sistemi sayesinde kümesinin elektrik gideri yüzde 90 oranında düştü. Üreticinin giderlerini düşüren GES projesi, Göynük ilçesinde üreticiler yenilenebilir enerjiden faydalanarak çevrenin korunmasına katkı sunuyor.

“Bu sistem sayesinde giderimiz sıfırlandı”

İdris Armağan, “Kümeslerin üzerine enerji GES projesi çıkaranlara teşekkür ederiz. Çünkü tarım arazilerine konuyordu bunlar arazilerin olumsuz yönde etkiliyor ve bu kümeslerin üzerindeki binlerce metrekare boşluklarda değerlenmiş oluyor. Bu projeyi hayata geçiren Bakanlığa Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Biz üreticiler olarak, benim bu kümesin 25 bin kapasiteli Yazın 23 bin koyacağız sıcakta yaklaşık 5-6 bin TL Elektrik giderimiz oluyor. Şimdi bu sistem sayesinde giderimiz sıfırlandı ama üzerine yaptığınız bu yatırım çok ağır tabi devletimiz yüzde 50 hibe ile destekledi. Bunu sağlayan bakanlığımıza teşekkür ederiz. Yani 1 milyon liraya mal olan tesis bize 500 bin liraya mal oldu. Ancak burada hem tesisin giderini karşılıyor bir de bu tesislerin üretiminde kömür kullanıyoruz kömürde malum Çok pahalı üretimi kışın etkiliyor” diye konuştu.

“Çok güzel bir proje”

“Bunun yanında enerji huzur olunca kendi ürettiğimizi de kullanıyoruz enerji ucuz olunca biraz da elektrikli ısıtma yollarını deniyoruz bu da çok güzel oldu eğer üretici para kazanırsa dağ başını yatırım yaptık. Çoluk çocuğumuzu idame ettireceğiz Onun için sağ olsun Devletimiz elinden geleni yaptı ancak kümeslerin devre arası 20 gün boşluk var bu boşluklarda üretilen elektriği devlete satıyoruz. İlk zamanlar anlaşma yapıldı devlet bunu bizden para ile aldı. Hatta 15-20 bin lira para geliyordu bize kümesin enerjisini karşıladıktan sonra şu anda bunu kaldırdılar. Mağdur olduk bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ucuz da olsa bizden de elektriği ürettiğimiz elektriği parayla olsa da bize de üç beş kuruş kalıyor. Onun için memnun olacağız üretmemiz lazım Türkiye'nin sorunu da bu şu kümeste bir yılda 300 ton et üretimi yapılıyor. Ülkemiz 85 milyon 50 milyon turist geldiğini ve beş altı milyon misafir var olduğunu düşünürsek bunları doyurmamız lazım. Biz burada bizler desteklenirse daha çok ekonomiye katkı sunacağız. Göynük'te 20 kümese yüzde 50 hibe desteği çıktı ve 15 kümese de kendi hesabıyla kendi parası ile yapacaklar var. Toplam 33 kw enerjiye ulaştık. Allaha şükür hiçbir sıkıntısı olmuyor. Çok güzel bir proje teşekkür ediyorum” dedi.