İhlas Haber Ajansı

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Buğday tarlası yangında kül oldu

Bolu’nun Göynük ilçesinde tarlada çıkan yangında buğday ekili arazi küle döndü.

Bolu'nun Göynük ilçesinde tarlada çıkan yangında buğday ekili arazi küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesi Karacalar köyü Doğantepesi mevkiinde İsmail Ünaler'e ait buğday ekili tarlada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yangın, tarla yakınındaki ormanlık alana sıçramadan ekipler tarafından söndürülürken, buğday ekili arazi küle döndü.

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